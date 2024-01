PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens, OGC Nice, LOSC : les droits TV suspendus à cause de Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Va-t-on vers une catastrophe pour la LFP ? Interrogé dans l’After Foot, Christophe Bouchet, ancien Président de l’OM, explique la conjoncture actuelle à propos des droits audiovisuels. La Ligue cherche à vendre ses droits, mais Canal+ n’en veut pas, et doit alors se tourner vers d’autres diffuseurs. Seulement, la Ligue 1 n’est pas le championnat le plus attractif, encore moins depuis la perte de Neymar et de Leo Messi la saison dernière. Pire encore, raconte Bouchet, le championnat est aujourd'hui bloqué à cause d’un seul joueur.

"On est suspendu à un seul joueur : Mbappé"

"La L1 est un championnat de seconde zone et Canal+ n'en veut pas. Ce deal, ça relève du mystère le plus épais que je connaisse. Des présidents de club qui touchaient 17-20M€ vont toucher un tiers de moins. Le malheur, c'est qu'on est suspendu à un seul joueur : Mbappé, a-t-il clarifié au micro de RMC Sport. Dans la course, il ne reste que DAZN mais c'est une entreprise qui perd un milliard d'euros par an."

Le prodige français du PSG serait le seul intérêt majeur pour les diffuseurs, mais sa présence en Ligue 1 l’année prochaine est peu certaine, ce qui n’ajoute rien de bon à la situation. La LFP va certainement devoir composer sans la star du championnat : la manœuvre s’annonce très compliquée à l'heure où le fonds d'investissement CVC doit déjà récupérer près de 20% de la manne obtenue.

📺 Un point sur la vente des droits TV de la Ligue 1, avec Christophe Bouchet, ex-président OM : "La L1 est un championnat de seconde zone et Canal+ n'en veut pas. Le malheur, c'est qu'on est suspendu à un seul joueur : Mbappé." #RMCLive pic.twitter.com/uX5GjlOFqW — After Foot RMC (@AfterRMC) January 11, 2024

Podcast Men's Up Life