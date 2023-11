PSG, OM, OL, OGC Nice, FC Nantes, LOSC : Daniel Riolo dévoile son podium final de L1

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après 11 journées de championnat, Nice, le PSG et l'AS Monaco composent le podium de la L1, devant le Stade de Reims et le LOSC. Un premier tiers de saison qui voit l'OL sombrer, avec une place de lanterne rouge et seulement 4 points au compteur, et l'OM décevoir avec une 9e place à 10 points du podium (un match en retard).

Selon lui, ça ne bougera pas

Invité à livrer ses pronostics, Daniel Riolo, tout comme Stéphane Guy, a estimé que Nice, Paris et Monaco trusteront les trois premières places. "Sur ce qu'on voit de ce début de saison, les trois équipes de tête sont bien détachées", a-t-il glissé. Et ce même si Reims n'est qu'à 3 points de Monaco, et Lille à 4 points...

🗣️💬 "Sur ce qu'on voit de ce début de saison. Les trois équipes de tête sont bien détachées"



Stéphane Guy et @DanielRiolo pensent que le podium de Ligue 1 est déjà constitué. pic.twitter.com/kNlQINqi9A — After Foot RMC (@AfterRMC) November 5, 2023

Podcast Men's Up Life