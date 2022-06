PSG, OM : pas encore arrivé, Zidane se prend une charge monumentale d'un Parisien

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Depuis jeudi, on assiste à un festival d'informations contradictoires et de démentis concernant l'arrivée de Zinédine Zidane au PSG. Le dernier à avoir dégainé est le Mundo Deportivo, qui a assuré hier soir que le champion du monde 98 s'était mis d'accord pour un contrat de trois ans avec le club de la capitale, avec possibilité de partir si le poste de sélectionneur national est libre. Cette possible arrivée a été énormément commentée, notamment du côté de Marseille, où elle provoque un rejet unanime. Mais à Paris également, il y a des réticents, à l'image de Jérôme Rothen...

« Le Président Macron ne cite pas le PSG, a déclaré le consultant sur RMC. Il souhaite juste que Zidane revienne dans un club français. Pour le rayonnement de la France, pas de problème. Qu’un mec aussi talentueux et charismatique revienne en France, tous les jours, mais pas au PSG ! Zidane doit rendre tout ce qu’il a reçu ici en France. En termes d’image, ce serait génial pour la France. Mais pas à Paris ! C’est comme Galtier. L’identification au club est importante. Mes critiques par rapport à ce choix sont sur ça, pas sur les compétences sportives. Zidane, c’est une légende. Il a gagné des Ligues des Champions avec le Real Madrid. Mon discours n’est pas paradoxal. Ça fait trois semaines que Zidane entretient le secret. Pourquoi il ne parle pas ? Je ne veux pas qu’il aille au PSG, mais plutôt à l’OM ou à Monaco. »

OM: Pourquoi Rothen ne veut pas de Zidane au PSG... - https://t.co/prmjG9RbVA pic.twitter.com/MXKN4d9uXv — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 12, 2022

Pour résumer Qu'il s'engage ou pas avec le PSG, Zinédine Zidane n'aura pas provoqué du rejet que du côté de Marseille. Même à Paris, certains ne comprennent pas qu'il puisse envisager de venir, à l'image de Jérôme Rothen, qui a durement critiqué ce manque d'identification.

Raphaël Nouet

Rédacteur