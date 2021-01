PSG, OM : Pierre Ménès appelle à un report du Clasico !

Il était chaud, Pierre Ménès, hier soir sur le plateau du Canal Football Club ! Au moment de commenter les graves incidents survenus hier après-midi à la Commanderie, que plusieurs centaines de supporters de l'OM ont pris d'assaut, le journaliste de Canal+ s'est lâché comme rarement. Il sait pourtant que les fans marseillais le détestent pour ses critiques constantes mais aussi pour son amour du PSG. Mais qu'importe : un peu plus tard dans la soirée, sur blog, il a carrément pris position pour un report du Clasico de dimanche !

"Il est impensable que les Parisiens se déplacent à Marseille"

“La prochaine rencontre au Vélodrome, c’est dimanche prochain face au PSG. Soyons clairs : dans ces conditions, il est impensable que les Parisiens se déplacent à Marseille. Si on se retrouve avec des milliers de mecs dehors pour les attendre, cela va forcément dégénérer. Ce n’est pas un contexte pour jouer au foot et je doute que tout rentre dans l’ordre.”

Notons qu'à chaque Clasico, il y a toujours beaucoup de supporters pour "attendre" le car parisien. Et qu'en l'occurrence, les fans de l'OM en ont après Jacques-Henri Eyraud et leur équipe. Mais vu ce qui s'est passé hier, la LFP pourrait effectivement suivre ce conseil et prononcer un report du match le plus attendu de la saison.