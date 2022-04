PSG - OM : QSI a frappé un très grand coup lors du Classique

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Le duel tant attendu s'est joué. Remporté par le PSG, au terme d'un match insipide et dans un Parc des Princes qui sonnait creux en raison de la grève des supporters parisiens. Pas grand chose à dire, si ce n'est que le leader de la Ligue 1 a confirmé sa suprématie nationale et que le second, l'OM, va encore devoir cravacher pour aller chercher une place en C1 la saison prochaine.

Pour les amoureux des chiffres, et des statistiques, un élément à retenir tout de même : le PSG est devant l'OM au terme des victoires dans le Classique du championnat de France. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis un sacré bon bout de temps. Historique.

🚨 HISTORIQUE ! Pour la 1ère fois, le PSG passe devant l’OM en terme de victoires dans un classique en 1ère division. #PSGOM pic.twitter.com/uKDlqODmVA — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) April 17, 2022

Pour résumer Du dernier Classique, disputé dimanche dernier entre le PSG et l'OM, on a surtout retenu la faiblesse technique et le manque de spectacle proposé par les deux équipes. Reste que la victoire du PSG, sur le score de 2-1, n'est pas aussi anecdotique que cela...

Benjamin Danet

Rédacteur