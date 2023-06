PSG, OM, Real Madrid, FC Barcelone : qui a le stade le plus populaire ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Dans la catégorie des classements improbables, Sport a fait fort avec celui des stades les plus "instagramables" de la planète foot ! Comprenez par là ceux dont le nom a été associé au plus grand nombre de clichés ou de commentaires sur le réseau social. Grosse surprise, le numéro un est une enceinte totalement inconnue, à savoir l'Olympiastadion de Stockholm ! Un stade à l'architecture stylée, classique de l'art suédois, bâti pour les JO de 1912, mais qui n'abrite plus de club depuis le départ de Djurgardens en 2013. Et pourtant, cela n'a pas empêché son nom d'apparaître dans 2.329.383 messages depuis un an !