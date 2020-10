PSG, OM, Stade Rennais : les 32 qualifiés et les 4 chapeaux pour la Champions League

Demain en début de soirée aura lieu le tirage au sort du tour de poules de la Champions League. On connaît désormais l'identité des 32 qualifiés ainsi que la répartition des 4 chapeaux. Il aurait fallu un miracle pour que l'OM soit dans le 3 mais il n'a pas eu lieu. Les Phocéens se retrouvent donc dans le 4 en compagnie du Stade Rennais. Le PSG sera dans le 1. Voici leur composition :

Chapeau 1 : Bayern Munich, FC Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit et FC Porto

Chapeau 2 : FC Barcelone, Atlético, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax Amsterdam

Chapeau 3 : Dynamo Kiev, RB Leipzig, Inter Milan, Olympiakos, SS Lazio, Atalanta Bergame, Red Bull Salzbourg et FK Krasnodar

Chapeau 4 : Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille, Club Bruges, Midtjylland, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Stade Rennais et Ferencvaros