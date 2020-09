PSG – OM : Téléfoot promet un Classique sans bug

Nouveau sur le marché de l'audivisuel français, Téléfoot, la chaîne de télévision de Mediapro détentrice des droits de Ligue 1, a connu quelques couacs à l'occasion de la deuxième journée du championnat diffusé sur ses antennes.

En effet, de nombreux abonnés de la nouvelle chaîne distribuée par SFR, Bouygues, Free ou encore Netflix se sont plaints de soucis sur les matches de 13, 15 et 17 heures. Une situation que beaucoup espèrent ne pas voir se reproduire à l'occasion de l'affiche de la 3e journée de Ligue 1 opposera le PSG à l'OM le dimanche 13 septembre prochain au Parc des Princes.

Téléfoot a pris ses dispositions en renforçant les sécurités

Directeur général de la chaîne de football, Julien Bergeaud a assuré aux abonnés qu'ils seront tranquilles et qu'il n'y aurait aucun bug pour le Classique le plus attendu de Ligue 1. « Effectivement nous avons eu un dimanche un peu compliqué du fait d’une panne internet mondiale. Comme d’autres services. Tout est interconnecté, Il suffit qu’il y ait une panne à un endroit… mais nous avons rétabli la situation pour le Brest-OM, sans encombre. Pour notre prochaine grande journée, le week-end du 12-13 septembre, avec le classico PSG-OM, nous avons fait tout le nécessaire pour avoir des backups, et même des backups de backups afin de nous assurer que cette fois-ci ça tient », a-t-il assuré à France Télévision.