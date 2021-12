PSG, OM : Thiago Silva chipe un record à Drogba

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

À la réception d'un corner frappé par Mason Mount, Thiago Silva a ouvert le score d'une tête piquée au point de pénalty lors du match ce samedi entre West Ham et Chelsea, comptant pour la 15e journée de Premier League. Mais malgré ce but de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés (3-2).

Grâce à sa 4e réalisation sous le maillot des Blues, le défenseur central brésilien (37 ans et 73 jours) est devenu le plus vieux buteur de l’histoire de Chelsea en Premier League, comme révélé par PokerStars Sports sur son compte Twitter. Un record détenu jusqu'ici par l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, Didier Drogba (37 ans et 49 jours), qui fait les beaux jours du club londonien entre 2004 et 2012.

🇧🇷 Thiago Silva (37 ans et 73 jours) devient le plus vieux buteur de l’histoire de Chelsea en Premier League devant 🇨🇮 Didier Drogba (37 ans et 49 jours). pic.twitter.com/JCNxVWmidl — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) December 4, 2021