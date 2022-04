PSG - OM : un champion du monde mise sur Marseille... grâce au CUP

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Pour la première fois depuis très longtemps, le Classico ne présentera aucun intérêt pour le PSG comme pour l'OM. Les Parisiens sont quasiment assurés du titre de champion de France et n'ont pas de réel objectif pour cette fin de saison. Quant aux Marseillais, ils sont assuré de conserver trois points d'avance sur le 3e, le Stade Rennais, battu à domicile par Monaco vendredi (2-3). En outre, le CUP ne mettra pas d'ambiance car il est toujours en conflit avec la direction du PSG. Pour Lionel Charbonnier, tous ces éléments font que l'OM a un très bon coup à jouer.

« Cette saison est totalement ratée pour le PSG, a déclaré le champion du monde 98 sur RMC. Le PSG a un budget totalement démesuré par rapport à l’OM. Maintenant, la pilule ne passe plus. Elle ne passe plus auprès des supporters du PSG. Cette saison est morte, il n’y a plus de pardon, il n’y a plus de tout cela. Je pense que ce match est important sur trois points : une victoire donnerait une vraie bouffée d’air à l’OM, sur un plan comptable, mais surtout sur le plan émotionnel. Face à des braqueurs, des joueurs qui sont des voleurs, qui ont braqué aussi l’âme de ce club, les espoirs de ses supporters, l’OM, avec son jeu, son amour et sa grinta, peut avoir tous les français derrière eux. »

