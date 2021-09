PSG, OM : un Parisien se paye Sampaoli

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dans un entretien accordé à TyC Sports, l'ailier droit du Paris Saint-Germain et de l'Argentine, Angel Di Maria, a dézingué l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, qu'il a connu avec l'Albiceleste de 2017 à 2018.

"Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j'ai très bien commencé et mal fini. (...) Il me traitait comme si j'étais l'un des meilleurs mais après un seul match il m'a laissé sur le banc pendant la Coupe du Monde, sans me donner la moindre explication. C'est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde", a lâché Angel Di Maria.

#LíberoVS Ángel Di María: la entrevista completa 🔥🔝



Repasá todo lo que dejó la imperdible nota de @Liberotyc al Fideo, en la que recorrió su carrera y no le quedaron anécdotas y detalles inéditos por contar.https://t.co/qVtJEeGrhJ — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2021