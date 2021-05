PSG, OM : un protégé de Sampaoli sous le charme de Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Luis Henrique a préféré mettre la rivalité liant le PSG et l'OM de côté lors d'un entretien accordé à RTL. Le jeune attaquant brésilien, peu utilisé par André Villas-Boas et Jorge Sampaoli cette saison, a révélé les joueurs dont il s'est inspiré au cours de sa carrière. Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, le joueur de 19 ans a tourné son choix vers deux Parisiens, Neymar et Kylian Mbappé.

"Celui que j’ai suivi en grandissant, c’est Neymar. C’est le grand joueur qui m’a accompagné. Quand j’étais ado, j’avais la même coupe de cheveux mohican. Je regarde aussi pas mal de vidéos de Mbappé." Une sortie qui pourrait lui attirer la foudre de quelques supporters marseillais.

