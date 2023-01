PSG : on sait où et quand Messi et Cristiano Ronaldo se retrouveront

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

On connait enfin la date du match amical entre le PSG et l’équipe composée des meilleurs éléments des clubs d’Al-Nassr, au sein duquel évolue Cristiano Ronaldo désormais, et d’Al-Hilal. La rencontre aura lieu le 19 janvier prochain en Arabie Saoudite. C’est le lancement de la billetterie par les deux clubs saoudiens qui a permis d’en savoir plus sur la date même si cette dernière n’a pas encore été totalement officialisée.

Garcia va parler à CR7

Interrogé dans L’Équipe, Rudi Garcia a évoqué l’arrivée de Cristiano Ronaldo dans les rangs d’Al-Nassr. « Il s’est entraîné aujourd’hui (hier). Mais on aura le temps de discuter et de bien se comprendre sur ce que j’attends de lui et sur ce qu’il attend aussi de son entrée dans l’équipe, a-t-il évacué. Après, je le pense sincèrement, la seule chose que je souhaite pour Cristiano, c’est qu’il retrouve le plaisir de jouer et le sourire. Parce que, ces derniers mois, entre Manchester United, l’équipe nationale et aussi au niveau privé, il n’a pas eu que des moments faciles. S’il retrouve le plaisir de jouer, ça sera un bel objectif d’atteint. »

Pour résumer Lionel Messi (35 ans) et Cristiano Ronaldo (37 ans) pourraient se retrouver sur un terrain de football prochainement. On connaît en effet la date du match de gala organisé entre Al-Nassr et le Paris Saint-Germain en amical.

Bastien Aubert

