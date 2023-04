PSG : on sait pourquoi le Qatar temporise pour le limogeage de Galtier

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les dirigeants parisiens n'auraient pas encore limogés Christophe Galtier car ils n'auraient aujourd’hui pas le remplaçant souhaité pour prendre la relève. Galette, qui a concédé ce dimanche face à l'Olympique Lyonnais (1-0) sa cinquième défaite de la saison en Ligue 1, devrait donc terminer la saison à la tête du PSG. Mais c'est un autre entraîneur qui devrait s'asseoir sur le banc parisien la saison prochaine.

