PSG : on sait qui va remplacer Messi à Monaco, l’affront à Icardi serait terrible

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

C’est sans Lionel Messi (syndrome grippal) et Angel Di Maria (lésion ischio) que le PSG se déplace à Monaco (13h) pour confirmer son redressement entrevu face aux Girondins de Bordeaux dimanche dernier (3-0).

Confronté à une pénurie en attaque, Mauricio Pochettino pourrait faire confiance à Mauro Icardi, au moins pour savoir ce qu’il a encore dans le ventre, lui qui n’a joué que 34 minutes depuis février. Si L’Équipe l’annonce titulaire à Louis II, Fabrice Hawkins n’est pas de cet avis.

Bien renseigné sur le PSG, le journaliste de RTL fait savoir que Georginio Wijnaldum devrait être préféré au compagnon de Wanda Nara dans le 11 de départ du PSG ! Le Néerlandais, milieu de terrain de formation, évoluerait sur un côté dans un 4-3-3 ou à droite dans un 4-4-2. Si c’était le cas, il s’agirait d’un terrible camouflet pour Icardi. Un de plus...

➡️ Georginio Wijnaldum devrait être préféré à Icardi dans le 11 du #PSG. Le Néerlandais évoluerait sur un côté dans un 4-3-3 ou à droite dans un 4-4-2. Gueye toujours sur le banc.



À #Monaco du changement au milieu par rapport à Braga ⬅️#ASMPSG — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 19, 2022

Pour résumer Lionel Messi (34 ans) victime d’une grippe depuis quelques jours, il ne sera pas du déplacement à Monaco pour le compte de la 29e journée de L1 (13h). Mauro Icardi (29 ans) va-t-il le remplacer dans le onze ? Rien n'est moins sûr...

Bastien Aubert

Rédacteur