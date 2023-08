PSG : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé inquiètent déjà

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a dépassé la barre des 150 buts en L1 sous le maillot du PSG samedi contre le RC Lens (3-1). L’attaquant tricolore n’est pas le seul à avoir brillé au Parc des Princes : Ousmane Dembélé a impressionné les observateurs par ses prises de balle et sa vitesse d’exécution.

« C’est ça qui est inquiétant... »

« On sent qu’il n’est pas encore au top mais, malgré tout, il est déjà à un bon niveau. Ce n’est pas encore le grand Dembélé, mais c’est suffisant pour le championnat de France, analyse Daniel Xuereb dans L’Équipe. Il va faire très mal ! Au-delà du terrain, on sent une amitié, un lien très fort avec Mbappé. Ils se connaissent, s’apprécient, ils ont envie de jouer ensemble, de se faire plaisir, et on le ressent. Ils se cherchent et ils se sont trouvés. C’est ça qui est inquiétant... »

La une de L'Équipe du lundi 28 août. pic.twitter.com/AmLRTeVkyk — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 27, 2023

Podcast Men's Up Life