PSG : Parc des Princes, Stade de France, on en sait plus sur l'avenir du PSG

C'est un sujet qui risque de perdurer. Avec deux acteurs majeurs, le PSG et la Mairie de Paris, qui campent sur leurs positions. Le club de la capitale, et ses dirigeants Qataris, souhaite racheter le Parc des Princes, notamment pour l'agrandir. Et la Mairie de Paris, elle, ne souhaite pas lâcher l'édifice, du moins pas au prix estimé par le club.

Résultat, statu quo. Et si certains imaginaient que le PSG avait l'intention d'aller trouver place au Stade de France, ils peuvent oublier. En effet, Pierre Coppey, président du Stade de France, a confié dans un entretien au Journal Du Dimanche que la question ne se posait pas. Malgré lui. "Cela fait 30 ans que nous proposons au PSG de jouer au Stade de France. Mais les dirigeants et les supporters nous ont toujours répondu ne pas être intéressés."

Le dossier est donc loin d'être bouclé...