PSG : Paredes dévoile ce qu'ils se sont dis avec Messi et Neymar

La scène était des plus sympathiques : dans la nuit de samedi à dimanche derniers, après la victoire de l'Argentine sur le Brésil (1-0), synonyme de premier titre pour l'Albiceleste depuis 28 ans, Neymar a vite séché ses larmes pour aller parler avec Lionel Messi et son ami Leandro Paredes, qui ne l'avait pourtant pas ménagé sur le terrain. Que ce sont dit les trois hommes ? Le milieu du PSG l'a révélé sur ESPN.

“Nous avons parlé beaucoup plus de la vie que du football ou de la finale elle-même. Nous avons parlé de ce que chacun de nous allait faire pendant ses vacances, où il allait, ce qu’il allait faire.” Paredes a également reconnu que le sujet Messi avait beaucoup fait causer dans le vestiaire du PSG : “Oui, on en a beaucoup parlé au club quand il est sorti que Leo pourrait venir à Paris. C’était un rêve qu’il puisse être avec nous l’année prochaine, mais bon, ça ne se fera pas et j’espère qu’il en profitera où il jouera”.

#Video | #SelecciónArgentina 🇦🇷



¡UN SUEÑO DIFÍCIL DE CREER!



Leandro Paredes se refirió a la conquista de la Selección Argentina en la #CopaAmérica, ante Brasil y en el Maracaná. ¡Escuchalo! https://t.co/XZuHVoEQsz — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) July 18, 2021