PSG - Mercato : Paredes gâche ses chances de revenir à cause de Messi

Prêté cette saison à la Juventus, le champion du monde Leandro Paredes, retournera au PSG cet été, lui qui est lié au club jusqu’en 2024. Interrogé par la presse argentine lors d’un match de charité, Paredes s’est exprimé sur la relation entre les supporters parisiens et son ami Léo Messi.

« Je ne peux pas expliquer le traitement et la réaction dont nous avons fait l’objet. »

Paredes ne comprend pas le traitement réservé à Messi : « Pourquoi les supporters ont-ils été durs avec Messi et moi ? Je ne sais pas, j’ai passé quatre ans à Paris et j’ai vraiment apprécié. Nous avons joué des choses importantes, nous étions tout près de gagner la Ligue des champions, mais je ne peux pas expliquer le traitement et la réaction dont nous avons fait l’objet », a-t-il déclaré à TyC Sports. Paredes ne va pas se mettre les supporters dans la poche, un retour compliqué dans la capitale s’annonce pour lui.