PSG : Neymar a fait capoter les espoirs de Paris pour le conserver

Victime d'une lésion aux adducteurs sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir il y a une dizaine de jours, Neymar Jr (28 ans) ne tiendra pas sa place ce samedi lors de PSG – Stade Rennais. Du côté du club de la Capitale, on a également caressé le secret espoir que le Brésilien soit exempté des deux matches de qualifications de la zone Am-Sud pour le Mondial 2022.

Pour cela, le PSG et le staff de Tite seraient même entré en négociations d'après Globo. Peine perdue puisque le sélectionneur brésilien a bel et bien retenu Neymar pour les matches face au Venezuela le 14 novembre et contre l'Uruguay le 18.

Neymar serait du même avis que le PSG

Et UOL d'annoncer que Neymar aurait pesé lourd dans ce choix. Alors que d'après le Parisien ce matin, « le joueur lui-même ne se sent pas à 100 % et ne devrait pas pousser pour jouer à tout prix », le média brésilien assure au contraire que Neymar a clairement formulé le voeu de rejoindre sa sélection, actant avec son club qu'il n'y jouera que s'il se sent à 100%. Avec l'idée de reprendre le rythme de la compétition pour le choc face à Leipzig en Ligue des champions.