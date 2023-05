PSG : Paris champion, Neymar et Mbappé se pavanent, Al-Khelaïfi fait référence aux Verts

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

C'est fait. Le PSG est désormais le seul club français à avoir à son palmarès onze titres de champion de France. Voilà les Parisiens devant l'ASSE, qui elle en détient toujours dix, comme l'a rappelé le président Nasser Al-Khelaïfi hier soir, tard, sur le site officiel du club. "C’est évidemment un moment historique pour le Paris Saint-Germain. Ce onzième titre de champion de France récompense tout le travail engagé depuis douze ans maintenant. Atteindre le sommet de l’histoire de la Ligue 1 et dépasser une légende comme celle de Saint-Etienne constitue une vraie fierté. Je voudrais y associer tous ceux - dirigeants, joueurs, staffs et supporters- qui, notamment depuis le premier titre en 1986, ont participé à faire de ce Club une référence. Ce record, c’est forcément aussi le leur. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué cette saison à la conquête de ce onzième sacre, les joueurs, le staff et tous les collaborateurs du Club qui travaillent dur pour y parvenir. C’était difficile mais nous y sommes arrivés. Nous avons hâte maintenant de fêter ce titre samedi prochain au Parc des Princes à l’occasion du match face à Clermont."

"Le plus grand club de France est le Paris Saint-Germain"

Pour sa part, Kylian Mbappé a profité des réseaux sociaux pour exprimer sa satisfaction. Avec des mots forts. "Champion de France. 11e titre. Mesdames, messieurs, le monde, le plus grand club de France est le Paris Saint-Germain." Neymar, lui-aussi, a communiqué sur Instagram. Le Brésilien a encensé son club en publiant : "Numéro 1 de la France."