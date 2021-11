PSG : Paris change de ton dans le dossier Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Dans son habituel point médical avant le match Bordeaux – PSG, le club de la Capitale a fait une annonce passée inaperçue mais plutôt engageante pour Sergio Ramos (35 ans). S'il devait reprendre l'entraînement collectif cette semaine, l'Espagnol a vu l'échéance une nouvelle fois repoussée en catimini mais avec une posture désormais plus ferme.

« Sergio Ramos reprendra avec le groupe la semaine prochaine », a cette fois-ci annoncé le PSG en retirant tout conditionnel de cette annonce attendue. Désireux de ne plus faire le jeu d'une presse espagnole qui en fait des tonnes sur une jambe gauche de Sergio Ramos qui ne répond plus et pourrait provoquer sa rupture de contrat, Paris s'avance cette fois-ci sur une date de retour à l'entraînement collectif... Sans toutefois le faire pour une date de reprise en compétition pour l'ancien capitaine de la Roja.