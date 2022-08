PSG : Paris démarre par un carton à Clermont, les 4 grosses satisfactions du match

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

Avec Galtier, c'est l'éloge de la stabilité

En alignant la même équipe sur deux matchs de rang entre le Trophée des Champions et le déplacement à Clermont, Christophe Galtier a déjà fait quelque chose que Mauricio Pochettino n'a jamais fait lors de tout son passage au PSG : aligner la même équipe deux matchs de suite. Adepte du dogme « on ne change pas une équipe qui gagne », « Galette » change les habitudes d'un vestiaire habitué à ménager les susceptibilités des uns et des autres en faisant jouer tout le monde... Et ça fait du bien ! Au moins, il y a de la claireté.

Le 3-4-1-2 taillé pour ce Paris

Un système en 3-4-1-2 qui convient aux qualités de l'équipe (face à une opposition certes modeste), de la verticalité, des enchaînements... En faisant voler en éclats le FC Nantes à Tel-Aviv, on avait eu droit à un premier message de Paris sur la saison 2022-23. Clermont n'a pas vraiment pesé plus lourd. Que ce soit par la classe du trio offensif ou les montées incessantes des latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes, libérés de leurs tâches défensives par le système à trois derrière, ce nouveau Paris envoie du bois, de la rigueur et du sérieux. Que le PSG puisse se passer d'une individualité aussi forte que Kylian Mbappé montre déjà que l'équipe a changé...

On voit enfin le grand Neymar...

En annulant les avantages des divas du vestiaire, le PSG prenait un gros risque dans son changement de politique cet été. En ne protégeant plus Neymar, on ne savait pas comment le Brésilien allait réagir. En ce début de saison, on a une réponse probante : très bien. Depuis son retour à Paris, « Ney » s'était fendu d'une profession de foi : il mettrait tous ses ballons dans le mille cette saison. Pour l'instant, il joint les actes aux paroles. Après son doublé au Trophée des Champions, il nous a crédité d'un but et trois passes décisives au stade Gabriel-Montpied. Quel match de sa part ! A voir sur la durée.

… Ramos et Messi reviennent aussi au top !

Après une saison passée à l'infirmerie, Sergio Ramos enchaîne enfin les matchs avec sérieux et retrouve petit à petit son niveau du Real Madrid. Critiqué sur sa première année à Paris, Léo Messi est aussi meilleur, crédité d'une passe décisive et de deux buts (dont un contrôle poitrine – retourné!) après avoir été longtemps en échec face à Mory Diaw. Preuve de la versatilité du public français : la Pulga est passée des sifflets du Parc en fin de saison... Aux clameurs de Gabriel-Montpied après son but génial. Ce Paris se réinvente aussi avec la renaissance de ses « légendes déchûes » de Liga. Comme pour Neymar, pourvu que ça dure !