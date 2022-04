PSG : Paris déroule à Clermont grâce à Mbappé, Neymar et Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Lancé dès la 6e minute par un but polémique de Neymar alors qu'Alidu Seidu était au sol dans sa surface de réparation, le match Clermont – PSG n'a pas immédiatement une correction. Si Kylian Mbappé a vite doublé la mise sur l'une des trois passes décisives de Lionel Messi (19e), les Auvergnats ont cru pouvoir revenir dans la partie grâce à Jodel Dossou (42e).

Lors du deuxième acte, le PSG a passé un coup d'accélérateur. C'est d'abord Neymar qui s'est offert un doublé sur penalty après une faute d'Akim Zedadka sur Kylian Mbappé (71e) puis le Brésilien a rendu le cadeau au natif de Bondy trois minutes plus tard (74e). Servi par Messi, le Français a trompé pour la troisième fois Arthur Desmas (80e) avant que Neymar ne conclut la note sur une passe de … Mbappé (83e).

Lourd pour Clermont mais finalement assez logique aux vues de l'immense écart entre les deux formations.

Clermont 1-6 PSG Ce samedi soir, le PSG n'a pas fait de détail sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied de Clermont. Le probable futur champion de France a assomé Clermont (6-1) grâce à deux triplés signés de Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Alexandre Corboz

Rédacteur