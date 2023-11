PSG : Paris explose les compteurs, al-Khelaïfi se frotte les mains !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si le PSG sort d’une saison 2022-23 très décevante avec le seul titre de champion de France arraché pour un petit point face à Lens, le club de Nasser Al-khelaïfi peut en revanche s’enorgueillir d’une saison historique au niveau économique.

Des recettes record pour le PSG

A l’heure actuelle, Paris n’a pas encore montré les muscles et affiché son chiffre d’affaires mais, d’après le journaliste Abdellah Boulma, il serait supérieur à 800 M€. Un score qui le place dans le Top 5 des plus grandes puissances financières européennes en dépit d’un stade plus petit et de recettes TV très inférieures à celles de ses concurrents. Un résultat d’ailleurs en hausse par rapport à l’année précédente où le PSG avait généré 654,3 M€ de revenus.

Un gros score qui est parti pour durer alors que le gros de la manne de CVC pour Paris (+ de 100 M€ sera versé en juin 2024). Reste à savoir comment un tel rendement pourra perdurer dans le temps alors que le PSG a perdu durant l’été Lionel Messi et Neymar Jr, deux éléments capitaux de son exposition planétaire…

