PSG : Paris fait le match avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour son maillot mais...

Ce samedi, Marca publie une enquête sur les maillots les plus chers de la planète football. Entendez, ceux pour lesquels les équipementiers et les sponsors payent le plus cher. Le quotidien sportif a fait la somme de ce qui est versé par l'équipementier, le sponsor principal et celui figurant sur l'une des manches. Les éventuels autres ont été ignorés. A ce jeu, c'est le Real Madrid qui pointe en tête avec 190 M€, devant le FC Barcelone (183 M€) et le PSG (168 M€). Les deux Manchester (167,5 M€ pour City, 159 M€ pour United) complètent le Top 5.

City fait pire mais Marca ne dit rien !

Bien sûr, l'analyse de Marca ne pouvait se faire sans une critique du dopage financier du PSG. Le quotidien espagnol rappelle qu'il arrive souvent que des clubs affichent des sponsors en lien leur propriétaire (comme la Juventus qui vante les véhicules de Fiat) mais ils prennent toujours garde à respecter un certain montant, en rapport avec leur budget. Pas le PSG, pour qui Qatar Airways paye 70 M€, ce qui en fait le sponsor le plus généreux de la planète... derrière Etihad avec Manchester City. Ce qui est également du bidouillage. Mais pour là-dessus, Marca ne dit rien !

