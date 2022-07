PSG : Paris s'impose en amical et fonce sur une nouvelle recrue

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Victoire 2-1 du PSG en amical face au Kawasaki Frontale. Lionel Messi a ouvert le score sur une belle action en concluant du plat du pied après un festival de Kylian Mbappe et une très belle remise d'Hakimi en une touche. Devant près de 80 000 spectateurs, Christophe Galtier a ouvert la tournée de préparation au Japon avec ce qui ressemble quasiment à une équipe type.

Entré en cours de jeu, Arnaud Kalimuendo a doublé la mise pour un PSG sérieux et en pleine rénovation tactique. Messi a évolué au poste de meneur de jeu dans le 3-5-2 mis au point par Christophe Galtier et a délivré un match prometteur derrière un duo d'attaque composé de Neymar et Mbappe avec Mendes et Hakimi comme piston. Le PSG new look gagne son deuxième match de préparation après Quevilly-Rouen et se rôde petit à petiit.

Par ailleurs, et cela concerne cette fois le mercato estival, le PSG serait, selon l'Equipe, en négociations avancées pour recruter l'international français de Leipzig, Nordi Mukiele. L'opération pourrait être supérieure à 10 millions d'euros.