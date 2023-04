PSG : Paris sans un de ses cadres à Nice

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le coup est d’autant plus dur que Nice est une équipe particulièrement en forme, malgré son mauvais résultat à Angers la semaine dernière (1-1). En effet, depuis la nomination de Didier Digard comme entraîneur à l’OGC Nice, le club est invaincu soit depuis 14 matchs. L’ancien joueur du PSG pourrait ainsi faire un vilain pied de nez à son ancienne équipe samedi soir

Pour résumer

Actuellement sur une dynamique catastrophique, le PSG devra réagir face à Nice samedi soir pour ne pas voir le RC Lens et l'OM les talonner de trop près. Les Parisiens n'ont presque plus le droit à l'erreur, et face à une équipe en forme, devront afficher un meilleur visage.