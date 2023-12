PSG : Paris surfe sur la vague Kang-In Lee, malaise à venir avec Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pour le PSG, business is business et il faut bien faire en sorte de compenser la baisse de notoriété née des départs de Lionel Messi et de Neymar Jr. En recrutant Lee Kang-In, Paris s’est doté d’une nouvelle « bête » pour son marketing. « Bête » qui concurrence même Kylian Mbappé sur les flocages et ventes de maillots grâce à son statut de super star en Corée du Sud. La fiche du PSG sur But! Football Club Paris se met au Coréen Profitant de jouer au Stade Océane ce dimanche à 13 heures en France mais surtout en prime time du côté de Séoul (21 heures), le PSG a annoncé se mettre à l’heure coréenne avec un flocage dans la langue de Lee Kang-In mais également un évènement exceptionnel organisé depuis la capitale de la Corée du Sud. En espérant que cette initiative n’attise pas la jalousie naissante que l’on prête à Kylian Mbappé (ou plutôt à son clan selon Romain Molina) contre l’ancien de Majorque… A l’occasion de #HACPSG, le @PSG_inside jouera pour la première fois de son histoire avec un flocage en langue coréenne. Le Club profite également de ce match organisé en journée (13h CET – 21h à Seoul) pour convier ses fans à un événement exceptionnel dans la capitale coréenne. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 1, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer A l’occasion de la rencontre Le Havre – PSG ce dimanche (13 heures), le club de la Capitale a pris une décision pour renforcer son ancrage en Corée du Sud. En espérant que la mise en avant de Kang-In Lee ne fasse pas ombrage à Kylian Mbappé.

Alexandre Corboz

Rédacteur