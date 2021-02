PSG : Pascal Dupraz annonce la couleur à Mauricio Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Que faire quand, comme Caen, on est 11es de Ligue 2, auteur d'une saison globalement décevante et que l'on s'apprête à affronter un ogre au budget plus de dix fois supérieur avec des remplaçants dont la valeur est supérieure au budget du SMC ? C'est la problématique qui se pose à Pascal Dupraz, entraîneur caennais qui s'apprête à défier le PSG en 32es de finale de la Coupe de France. Interrogé par RMC sur la tactique à adopter, le Savoyard n'y a pas été par quatre chemins, comme à son habitude.

"Il faut mettre le bus"

"Contre le PSG, il faut mettre le bus et de temps en temps, sortir l'aéroplane." On l'aura compris, les Caennais vont donc rester dans leur camp pendant toute la rencontre et tenter de placer des contres. Une tactique adoptée par la plupart des équipes de L1 depuis que le club de la capitale a vu son budget décuplé par les Qataris et les stars arriver. Tactique qui ne marche que très rarement…

Voilà en tout cas Mauricio Pochettino prévenu. Alors que se profile le très attendu 8e de finale aller de Champions League au Camp Nou contre le FC Barcelone, l'entraîneur argentin sait qu'il pourra se permettre de faire tourner son effectif demain…