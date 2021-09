PSG : Pauleta invite Mbappé à s'affirmer face à Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Pauleta conseille Kylian Mbappé. Le légendaire numéro 9 du PSG n’a pas hésité à donner son analyse sur Kylian Mbappé qu’il invite à s'imposer aux cotés de Neymar et Messi afin de continuer à progresser.

« C’est vrai qu’il préfère attaquer les espaces pour marquer. Même si ce n’est pas un pur numéro 9, il faut qu’il travaille dans ce domaine pour pouvoir marquer plus de buts. Cette saison, il a déjà inscrit deux buts de la tête, ça va le mettre en confiance, il faut qu’il continue de tenter. À sa place, j’essayerais aussi de travailler les coups francs et de marquer les pénaltys, même avec la présence de Messi et Neymar dans l’équipe. Ça compte énormément dans les statistiques d’un attaquant. Ce sont deux situations qu’il ne faut pas négliger. Lionel Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo marquent une part importante de leurs buts sur les phases arrêtées. » a déclaré le Portugais lors d’un entretien réalisé par le site la Ligue 1.

💬 Sa progression en @Ligue1UberEats, son association avec Lionel Messi et Neymar... Pedro Miguel Pauleta 🇵🇹 livre son analyse sur @KMbappe !https://t.co/NbFF2pd0Xg — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 9, 2021