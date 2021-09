PSG : pendant Brésil - Argentine, Neymar et Messi ont fait face à un homme armé !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le choc entre le Brésil et l'Argentine, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a été arrêté après moins de cinq minutes de jeu par l'agence sanitaire brésilienne en raison de la présence côté argentin de quatre joueurs soupçonnés d'avoir violé le protocole anti-Covid.

Au lendemain de l'arrêt de ce match, TyC Sports nous apprend qu'en plus des agents de santé, un officier de la police de Sao Paulo a pénétré sur la pelouse avec une arme. Après s'être accroché avec Marcos Acuña et Nicolas Otamendi, cet homme a longtemps parlementé avec les deux stars du Paris Saint-Germain, Neymar et Lionel Messi.

El agente que entró al campo estaba armado



El policía intruso en el clásico entre Brasil y la #SelecciónArgentina, quien forcejeó con Otamendi y Acuña, llevaba un arma en su cintura.https://t.co/MLGQaXQg8r — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2021