Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le scénario de PSG-Angers (5-0) en quarts de finale de la Coupe de France était cousu de fil blanc. C'est sans doute pourquoi Wanda Nara n'a pas jugé bon de le regarder. De toute façon, pas sûr qu'elle ait trouvé une chaîne à Milan sur laquelle était disputée la partie. Mais de toute façon, la belle Argentine avait mieux à faire que regarder son mari inscrire un triplé.

Elle devait en effet donner du grain à moudre à ses followers sur Instagram en posant avec une robe Valentino et des chaussures Louboutin. Elle a posté la photo entre 18h et 19h, soit au moment du coup d'envoi du match du PSG. Sur le cliché, on peut voir que Nara a décidément beaucoup de mal à boutonner ses chemisiers…