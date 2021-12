PSG : pendant qu'Icardi ronge son frein, Wanda Nara dévoile le bas

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du RC Lens, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, s'est exprimé sur Mauro Icardi, qui n'a joué que 14 minutes lors des 3 derniers matchs où il était sur la feuille de match. "Mauro attend l’opportunité de jouer. Il a eu un problème dernièrement, mais il est à nouveau bien. Il travaille de la même façon que les joueurs qui ont moins de minutes en attendant sa chance."

Pendant ce temps-là, la compagne et agent de l'attaquant parisien, Wanda Nara, continue d'exhiber son corps de rêve sur son compte Instagram. Ce vendredi, la sulfureuse argentine a partagé un cliché d'elle dans un body noir.