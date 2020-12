PSG : perte de confiance, critiques, comportement, Rothen s'occupe de Mbappé...

Zapping But! Football Club RB Leipzig - PSG : notre simulation FIFA 21 (3ème journée - Ligue des Champions)

Le propos est décalé. Et, osons l'avouer, assez rare. Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France, échappe la plupart du temps aux critiques. En raison, notamment, de son jeu, de son talent et de ses buts. Le natif de Bondy étant moins bien depuis quelques semaines, Jérôme Rothen le consultant de RMC, a tenté de comprendre pourquoi.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interrogation a vite laissé place à une dure critique. Extrait. "L’attitude de Mbappé montre un joueur qui a moins confiance en lui et qui se rend compte qu’il a plus de difficultés lorsque le niveau s’élève. Il peut progresser parce qu’il est jeune, mais on ne sent pas trop de progression. Il y a plein de choses où on voit qu’il a du mal. Quand Neymar n’est pas là, il veut faire du Neymar et quand il est là, il veut faire comme lui. Contre Lorient, l’état d’esprit n’était pas bon. Ce qui m’intéresse, c’est comment tu te remets en question. Contre le Barça, il n'y aura plus d’excuses, on n’a pas vu un grand Mbappé en Ligue des champions. On peut être sceptique sur son comportement, on a l’impression que son avenir est ailleurs qu’au PSG”.