PSG : Pierre Ménès a vu un mini Messi et un couac contre le FC Nantes, la sanction va tomber

Le PSG s’est rassuré. Avant un périlleux déplacement à Manchester City mercredi en Ligue des champions (21h), les hommes de Mauricio Pochettino ont dominé le FC Nantes au Parc des Princes après avoir pourtant joué en infériorité numérique (3-1).

« Honnêtement, que le PSG ait battu Nantes 3-1 me semble être un score tout à fait logique. Ce qui l’est moins, c’est le déroulé du match, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Est-ce qu’en seconde période, Paris a commencé à penser à City ? On sentait qu’ils étaient tous un peu obnubilés par le fait que Messi marque son premier but en championnat mais il faut reconnaître que, si cette équipe n’a pas un talent fou dans son expression collective, elle a un sacré caractère (...) Messi, que j’ai trouvé très creux physiquement sauf pendant le dernier quart d’heure où il a semblé ressuscité, a donné un avantage décisif au PSG en marquant un but ‘à la Messi’. »

Par ailleurs, le chroniqueur a assisté à un énorme couac pendant la rencontre... venu tout droit des tribunes. « Un mot pour finir pour saluer la belle fête du Virage Auteuil pour ses 30 ans, a-t-il rappelé. Alors, je pense qu’au coup d’envoi, les fumigènes étaient autorisés mais j’ai peur qu’ils aient un peu outrepassé l’autorisation ensuite parce qu’à un moment donné, on ne voyait plus rien et c’en était même incommodant en tribune – où j’étais. » Selon L’Équipe, des sanctions devraient bientôt tomber à l’endroit des supporters du PSG.

"Paris s'en sort, Rennes impressionne"



Si Paris a logiquement mais assez difficilement battu Nantes, Rennes a encore livré une démonstration face à Montpellier et s'installe sur la deuxième marche du podium. https://t.co/B8vmGvLAKI — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 20, 2021