PSG : Pierre Ménès clashe Booba pour défendre Mbappé

La semaine dernière, à l'occasion de la sortie d'une nouvelle chanson, Booba a clashé à plusieurs reprises Kylian Mbappé. Il a d'abord écrit sur X : "C'est pas un clash, t'es surcôté, tu sers à rien, t'es un outil du système, zéro LDC, zéro prise de position (comme la plupart)... Vas au Real apprendre la vie avec Vinicius. Bon courage". Il a ensuite réagi à diverses attaques avant de liker le commentaire de Carlo Ancelotti, qui a assuré que Vinicius Jr était le meilleur joueur du monde, pas l'attaquant du PSG.

Interrogé sur ce clash, Pierre Ménès n'y est pas allé de main mort, lui qui est proche du clan Mbappé... "Je ne connais Booba qu'à travers ses clashs divers et variés car ce qu'il fait ne m'intéresse absolument pas. Il n'est connu que parce qu'il clashe, ce qui est un peu limité. Il est un peu tombé dans l'oubli, l'ami Booba, et clasher Mbappé lui donne un peu d'éclairage. Mais je crois que Mbappé se fout royalement de ce que peut dire Booba."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Face à Pierrot (2/3) : "Booba s'attaque à Mbappé pour donner un coup de projecteur à ses conneries"



Lens européen (?), Mbappé au Real, Booba vs Mbappé, défense centrale des Bleus, problème de l'OM, Longoria out (?), Lorient, Côte d'Ivoire et carton bleu.https://t.co/ay18Xc9MZm