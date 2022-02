PSG : Pierre Ménès détruit les médias anti-parisiens et avertit avant le Real

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Chez lui une habitude. Dire ce qu'il pense et sans trop de pincettes. Ainsi, Pierre Ménès, sur son propre site, Pierrot Le Foot, a eu l'occasion de revenir sur le traitement médiatique du PSG en France. Et ce au travers d'un match de Coupe, perdu par les Parisien face à l'OGC Nice lors de la séance de tirs au but.

Attention, c'est fleuri. "J’ai regardé la première période de ce match sur France TV, et je me suis barré en seconde sur Eurosport. Ce n’est pas que cela était beaucoup mieux, mais tu avais le choix entre Eric Roy et Alain Boghossian, deux "amoureux réputés" du PSG et France 3. Quand tu écoutais les commentaires sur France TV, tu avais l’impression que Nice donnait une leçon de football au PSG, ce qui était bien évidemment très exagéré. Mais de toute façon, je l’ai déjà dit une centaine de fois, c’est le sport national de la presse française de chier sur le PSG. Tout cela parce que ça fait vendre et que ça fait du buzz. Après Lille-PSG, je n'ai pas entendu ou lu. Juste l'équipe du Soir, avec une journaliste qui a égrené les idioties plus fortes les unes que les autres.

Bon, avec le PSG, on a eu des purges cette saison, c'est vrai. Mais si le PSG élimine le Real, il y aura soit les habituels retournements de veste, soit ceux qui diront que le Real a fait un mauvais match. Je pense que lorsqu’on est amoureux du PSG ou de l’objectivité, il ne faut pas perdre son temps avec ce genre de chose."