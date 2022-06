PSG : Pierre Ménès en dit plus sur Zidane et cartonne les Marseillais !

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Pour remplacer Mauricio Pochettino, les dirigeants du Paris Saint-Germain rêvent de Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid l'été dernier. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Pierre Ménès a donné son avis sur la possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG.

"Cracher à la gueule de Zidane pour une rumeur, ce n'est pas bien"

"Ce sont des rumeurs, Zidane n'a pas dit un mot, et il y a des commentaires négatifs sur son Five, tout le monde ouvre sa gueule, même les politiques. Le problème, c'est cette folie. Il est entraîneur, il n'a jamais joué à Marseille. Depuis que le Qatar est candidat à la Coupe du Monde, Zidane est sous contrat avec le Qatar. Ce n'est donc pas nouveau que Zidane est en relation financière avec le Qatar", a estimé l'ancien journaliste de Canal+ avant de démonter les Marseillais, qui s'offusquent de cette rumeur.

"Faut arrêter de s'offusquer de rien. C'est insupportable. S'ils ne comprennent pas que c'est plus emballant d'entraîner le PSG plutôt que l'OM, que c'est un club qui a plus d'ambition et de moyen, je ne peux rien pour eux. Je suis aussi choqué qu'à Paris, quand je lis les réseaux sociaux, que tous les entraîneurs proposés soient bof. Zidane, Galtier, Pochettino c'est super bof. Vous voulez qui ? (...) Si j'étais Zidane, si je voyais les réactions à Marseille, alors qu'il n'y a rien de fondé là-dedans, je dirais ''préservez-moi de la famille''. Cracher à la gueule de Zidane pour une rumeur, ce n'est pas bien."

