PSG : Pierre Ménès liste les premières limites de Pochettino

Le PSG a encore perdu et c’est tout sauf une rareté cette saison. Dimanche, à Lorient (2-3), le champion de France a en effet concédé son cinquième revers depuis août dernier en raison d’une « abyssale différence de motivation entre les deux équipes » selon les termes de Pierre Ménès.

« Neymar s’est démené, a pris des coups, a tenté des choses… Mais même face à Lorient, Neymar seul ne suffit pas quand les trois autres de devant sont inexistants, a taclé le consultant de Canal+ sur son blog. Et puis, même si cela ne constitue en aucun cas une excuse, on s’aperçoit que la défense parisienne, la meilleure de Ligue 1 avant ce match, n’est rien quand Navas et Marquinhos sont absents. »

Ce même Ménès n’est pas inquiet pour la suite mais note également que le défaite est récurrente cette saison au PSG. « C’est le cinquième revers du PSG cette saison, soit plus de 20% de défaites. C’est problématique et cela démontre une vraie fragilité, a-t-il poursuivi. Et quid du coaching de Pocchetino, qui n’a fait rentrer que deux joueurs - dont Rafinha et Kean ne faisaient pas partie ? Voilà une première pierre dans le jardin du technicien argentin… »