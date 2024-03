PSG : Pierre Ménès règle la polémique Mbappé - Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Dans une vidéo spéciale sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur la petite guerre que Kylian Mbappé et Luis Enrique se mène du côté de Paris. « La seule victime potentielle, c’est la fin de saison du PSG », a déploré l’ancien polémiste du CFC, pas convaincu par la stratégie du technicien espagnol :

« Quel esprit malade peut penser que Mbappé ne va jouer que la Coupe, la Ligue des Champions et des bouts de matchs de Ligue 2 ? Comment voulez-vous qu’il se prépare et arrive en forme physique ? »

Mbappé, un « contrefeu facile » pour Luis Enrique

S’il fait en sorte de prendre parti le moins possible, Pierre Ménès estime que la polémique du match AS Monaco – PSG (0-0) est surfaite même si Kylian Mbappé aurait dû rester avec ses partenaires sur le banc : « A partir du moment où c’est le club qui lui a proposé d’aller s’asseoir en tribune, je ne vois pas comment il pourrait être sanctionné pour ça. En tout cas, je trouve que c’est un risque inutile et qu’on ne prépare pas une saison début mars quand toutes les grandes échéances arrivent (…) A quatre jours d’un match tellement important de Ligue des Champions, on aurait pu s’épargner ça… »

Estimant que Luis Enrique se sert de Kylian Mbappé pour « allumer un contrefeu facile », l’ancien journaliste de L’Equipe estime que cet épisode cache les vrais soucis du moment : « Pendant que tu parles de ça, tu ne parles pas du reste… Cela permet de jeter un joueur en pâture aux supporters et à ces insiders en maillot et en casquette à qui j’en veux terriblement ».

Face à Pierrot (1/4) : Spéciale Mbappé https://t.co/jHXtXojmm3 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 4, 2024

