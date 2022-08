PSG : Pierre Ménès rit de la brouille Neymar - Mbappé et annonce une mauvaise nouvelle à Galtier

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Neymar et Kylian Mbappé ont fait taire toutes les critiques hier en étant très complices et décisifs face au LOSC (7-1). Plus d’une semaine après le penaltygate contre le Montpellier HSC (5-2), la meilleure des réponses a été donnée par les deux stars du PSG.

« Je me marre parce que toute la semaine on nous a cassé les bonbons avec la guerre entre Neymar et Mbappé, a ironisé Pierre Ménès sur Twitter. Les deux joueurs ont donné la meilleure des réponses où ils se sont cherchés systématiquement et ont été brillants tous les deux. »

Les adversaires du PSG vont bétonner

Ménès n’a toutefois aucun doute sur le fait qu’une autre affaire du penaltygate resurgisse ces prochains jours mais pense que le fait que le LOSC reste joueur malgré lampleur du score ne serve aux prochains adversaires du PSG.

« Après ce match, ils vont tous se dire qu’ils vont jouer à dix derrière en espérant tenir le 0-0 le plus longtemps possible, a-t-il analysé. Quand tu joues et que tu ouvres des espaces comme Lille ça tourne à la boucherie très rapidement. »

Ligue 1, J3 (2/2) : "J'attends avec gourmandise les émissions références qui ont parlé de la "guerre" Mbappé-Neymar"



On l'a bien vue la guerre, à Lille... 🤡https://t.co/x7X20BHmgF via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 21, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse de la spectaculaire victoire du PSG à Lille dimanche en match de clôture de la 3e journée de Ligue 1 (7-1). Le penaltygate contre le MHSC semble déjà bel et bien de l’histoire ancienne...

Bastien Aubert

Rédacteur