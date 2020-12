PSG : Pierre Ménès se paye Daniel Riolo pour ses critiques sur Neymar

Zapping But! Football Club PSG : le debrief du mercato des Parisiens

Daniel Riolo n'a pas été tendre avec Neymar suite à la défaite du PSG contre l'OL hier. Selon le journaliste de RMC, le Brésilien, blessé à la cheville par un tacle appuyé de Thiago Mendes, a payé ses provocations. « La blessure, il la cherche. Pendant tout le match, au lieu de donner le ballon, il allait s'embrouiller avec Dubois. Franchement, c'est une attitude de sale mec ! » Des propos qui ont fait réahgir Pierre Ménès dans son PierrotFaceCam.

« C'est juste fait pour faire un buzz à deux balles »

« Je suis scandalisé quand j'entends des confrères qu'il l'a bien cherché. Le mec se prend un tacle qui n'est pas un attentat mais qui est dangereux et on dit : Oui mais mon pote tu n'as qu'à pas dribbler ». On me répond qu'il ne dribble pas mais qu'il provoque, vaste débat... On se sent moins humilié quand c'est Savanier qui fait une roulette ? »

Et à Ménés d'ajouter : « On ne peut quand même pas demander à Neymar de ne pas dribbler. On ne peut pas lui reprocher ça. Je trouve que c'est un débat hors du sol, hors du temps. Ou alors c'est juste fait pour faire un buzz à deux balles. »

