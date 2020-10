PSG : Pierre Ménès trouve des excuses à Mbappé et Neymar

Mardi soir, à l'occasion de PSG – Manchester United (1-2), Kylian Mbappé et Neymar Jr étaient complètement absents sur le pré. Un non match rapidement reproché aux deux stars parisiennes dans la mesure où ils ont justement été recruté pour performer en Ligue des Champions et non pas pour terroriser la « faible » Ligue 1.

« Les cadences sont infernales... »

Si de nombreux consultants ont tiré à boulets rouges sur le Brésilien ainsi que sur le champion du Monde français, ce n'est pas le cas de Pierre Ménès. Sur Twitter, le consultant du Canal Football Club a expliqué le coup de mou du Français et de son comparse.

« Est-ce que Kylian Mbappé surjoue en ce moment ? Je pense surtout que, contre Manchester, c’était son troisième match en six jours et que c’est n’importe quoi. Même à 21 ans les mecs ne sont pas des robots. Comme Neymar qui revenait de deux matchs en Amérique du Sud. Les cadences sont infernales et il va y avoir de la casse », analyse Pierre Ménès, qui ne veut pas tirer d'enseignements suite à ce match perdu en phase de groupe de C1.