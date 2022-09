PSG : Pierre Ménès voit le Real Madrid faire encore très mal à Mbappé & Co

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Dominateur en première période puis bousculé en seconde, le Paris Saint-Germain s'est imposé ce mardi sur sa pelouse face à la Juventus Turin (2-1), à l'occasion de la première journée de Ligue des Champions. Un doublé de Kylian Mbappé (5e, 22e) a suffit pour les hommes de Christophe Galtier, malgré la réduction de score de Weston McKennie (53e) au retour des vestiaires.

"Le PSG est encore traumatisé par l'échec de Madrid"

Sur son blog Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a livré son analyse sur cette rencontre. "Le PSG a remporté son premier match de Ligue des Champions après deux périodes très contrastées. La première étincelante, ponctué par deux buts magnifiques, face à une équipe de la Juve, qui ne fallait pas mieux que les adversaires de Ligue 1 de Paris. Puis une deuxième mi-temps beaucoup plus compliqué où la Juventus a changé de tactique et le PSG est encore traumatisé par l'échec de Madrid et qu'il n'en faut pas beaucoup dans la compétition pour la faire paniquer."

Quant à Mbappé, continuez à lui parler de marabout et de TGV, ça lui réussit plutôt pas mal !https://t.co/ktSiZFoLAr via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 6, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur