PSG : Pierre Ménès voit Neymar faire fermer des bouches cette saison

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la première sortie du PSG samedi soir à Clermont-Ferrand (5-1). Un match où l'ancien consultant du CFC, reconnu pour un peu supporter de Paris dans ses analyses, a pris beaucoup de plaisir : « Comme l'an dernier, Paris a gagné par cinq buts à Gabriel Montpied. L'an dernier, c'était 6-1, là c'est 5-0 mais l'impression n'est pas du tout la même. Cette année, le PSG a joué comme une équipe ».

« L'exemple-type, ce sont Messi et Neymar »

S'il ne veut pas s'enflammer car ce n'était que Clermont en face, Ménès a quand même aimé l'attitude des deux stars sur le terrain : « L'exemple-type, ce sont Messi et Neymar, qui ont la banane tout le temps et qui combinent, sont décisifs et travaillent défensivement. Si Neymar continue comme ça, certains vont devoir retourner leur veste. A Clermont, c'est un but et trois passes décisives. Messi, c'est doublé dont un cinquième but assez exceptionnel. J'ai également adoré Vitinha ».

Et pour conclure, l'ex journaliste de L'Equipe tire son chapeau à Galtier : « Ce premier match était un test mais il montre déjà que le système mis en place par Christophe Galtier suscite l'adhésion des joueurs ».