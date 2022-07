PSG : Pierre Ménès voit un premier couac dans le Mercato de Luis Campos

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Le PSG a recruté dans tous les secteurs cet été avec un nouveau joueur par ligne. Le club de la capitale à enregistré l'arrivée du polyvalent Nordi Mukiele en défense, de Vitinha au milieu de terrain, et d'Hugo Ekitike en attaque. Un mercato intelligent pour Pierre Menès qui identifie toutefois un point faible dans l'effectif parisien, à savoir l'entrejeu. L'ancien de Canal s'inquiète d'un manque de puissance dans le milieu de terrain de Christophe Galtier. L'arrivée de Renato Sanches pourrait relever la barre mais le portugais n'est toutefois pas un récupérateur très imposant.

"Le PSG n'est plus une vache à lait"

Si le chroniqueur s'est montré critique envers le recrutement, il n'a pour autant pas manqué de souligner le changement de tendance dans la manière de recruter chez les dirigeants Qataris. "Déjà le PSG n’est plus la vache à lait de l’Europe et ça me plait." a-t-il écrit sur Tweeter. Le PSG recrute jeune, le PSG recrute avec plus de mesure et ce changement de politique n'est pas passé inaperçu. Rendez-vous dans quelques jours au Trophée des Champions pour avoir un premier aperçu de ce PSG new look en match officiel.