Real Madrid - PSG : Mbappé, Hakimi, Paredes, Kroos... les dernières nouvelles avant le choc

Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

C’est le rendez-vous le plus important pour les joueurs du PSG. Les Parisiens vont affronter le Real Madrid pour décrocher une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. À quelques heures du match, une grosse incertitude et deux retours apparaissent pour le club de la capitale.

Kylian Mbappé est très incertain pour le match contre le Real Madrid. L’attaquant français a reçu un coup à l’entraînement et passe actuellement des examens à l’hôpital Américain de Paris. Aucune fracture au pied n'a été détectée par les premiers examens. RMC Sport rapporte que même si Mbappé ne souffre d'aucune “blessure grave“, il pourrait quand même être trop juste pour le match.

Achraf Hakimi et Leandro Paredes, quant à eux, étaient tous les deux présents à l’entraînement collectif, de ce lundi matin, à deux jours du match face au Real Madrid. Les deux joueurs devraient être aptes pour le match retour de mercredi.

Deux absents, seulement, à signaler coté parisien : Ander Herrera et Sergio Ramos. Le défenseur central a quand même demandé à faire le voyage avec le groupe.

Achraf Hakimi et Leandro Paredes PRÉSENTS à l'entraînement collectif de ce lundi matin à deux jours du match face au Real Madrid !

Un cadre du Real s'entraîne

Du côté du Real Madrid, le milieu de terrain allemand Toni Kross s'est entraîné avec le ballon individuellement pendant la séance collective.

Toni Kroos ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui. Il a travaillé sur le terrain et avec ballon.



Il fait le maximum pour être disponible contre le #PSG



📲 @JLSanchez78 pic.twitter.com/cXuffBeqJ2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 7, 2022