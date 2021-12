PSG : Pochettino a déjà un club favori dans le viseur !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Dans une interview accordée à ESPN, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a avoué qu'il aimerait bien entraîner un jour le Newell's Old Boys, son club formateur.

"Si ça me plairait d’entraîner le Newell's Old Boys ? Bien sûr que oui. Un jour, oui. Ça me plairait. Je ne sais pas quand, mais oui un jour. J'ai beaucoup aimé les trois années que j'ai passées dans les divisions inférieures et après j'ai eu la possibilité de jouer avec l'équipe première et de gagner des titres. Je l'ai vécu comme un professionnel, comme un supporter... Je suis reconnaissant que le football m'ait donné cette possibilité. Donc pourquoi pas y retourner en tant qu'entraîneur."

