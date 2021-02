PSG : Pochettino a mis fin au privilège de Neymar et Mbappé

Fidèle à son personnage, Mauricio Pochettino n'a pas tout révolutionné en arrivant au PSG. Il a plutôt opéré ses changements par petites touches, afin de ne pas bouleverser les habitudes de l'équipe. Mais il est un chantier majeur auquel il s'est attaqué : la trop grande dépendance au rendement de Neymar et Kylian Mbappé. Sous Tuchel, c'était toujours pareil : pour finir les actions, il fallait donner le ballon soit au Brésilien, soit au Français. D'où une tactique beaucoup trop lisible pour l'adversaire. Mais Pochettino a décidé de changer ça.

Di Maria davantage impliqué dans le jeu

“L’un des premiers effets Pochettino sur le jeu du PSG repose sur une animation offensive plus variée, moins dépendante du duo Neymar-Mbappé, peut-on lire dans L’Equipe du jour. Plus de joueurs impliqués, d’autres circuits et d’autres automatismes esquissent les contours de ce que désire le nouveau coach, ce qu’il demande de reproduire parfois en fin de séance sans opposition, avec le onze qu’il entend aligner le match suivant."

"L’animation offensive du PSG fait plus de place à Di Maria. Théoriquement positionné à droite de l’attaque dans le 4-4-2 de Pochettino, l’Argentin revient souvent dans le cœur du jeu et offre de nouveaux circuits. Dans cette nouvelle configuration, Icardi semble revivre, comme s’il était moins isolé.“

Un travail tactique qui reste néanmoins à poursuivre en profondeur. La défaite du jour face à Lorient (2-3) a montré qu'il y avait encore du boulot...